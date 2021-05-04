3 медика, 2 студента: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

. Фото: Архив "КП"

За сутки в Калининградской области зарегистрировано 56 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 47 случаев ОРВИ , 8 случаев пневмонии и 1 бессимптомный случай.

Среди заболевших:

- 17 пенсионеров;

- 3 медицинских работника

- работник образования;

- 3 сотрудника предприятий торговли и общепита;

- работник предприятия пищевой промышленности;

- 3 работника предприятия ЖКХ;

- работник с/х предприятий;

- сотрудник санатория;

- 5 работников промышленных предприятий;

- сотрудник транспортного предприятия;

- 7 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 2 студента (БФУ, РАНХиГС);

- ребёнок до года;

- учащийся школы 56 Калининграда

-9 неработающих.

Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 32053 случая заболевания.