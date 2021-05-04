3 медика, 2 студента: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

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Фото: Архив "КП"
За сутки в Калининградской области зарегистрировано 56 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 47 случаев ОРВИ , 8 случаев пневмонии и 1 бессимптомный случай.
Среди заболевших:
- 17 пенсионеров;
- 3 медицинских работника
- работник образования;
- 3 сотрудника предприятий торговли и общепита;
- работник предприятия пищевой промышленности;
- 3 работника предприятия ЖКХ;
- работник с/х предприятий;
- сотрудник санатория;
- 5 работников промышленных предприятий;
- сотрудник транспортного предприятия;
- 7 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 2 студента (БФУ, РАНХиГС);
- ребёнок до года;
- учащийся школы 56 Калининграда
-9 неработающих.
Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 32053 случая заболевания.