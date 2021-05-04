В Калининграде родители избили годовалого ребенка и оставили его на лестничной клетке

В одном из домов на улице Левитана в Калининграде на лестничной площадке соседи обнаружили избитого и полураздетого годовалого ребенка. Как сообщило издание "Клопс.Ru", с травмами ребенок госпитализирован в лечебное учреждение.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Калининградской области, по поручению руководителя калининградского СК Дмитрия Бочарова для проверки сведений, изложенных в СМИ, незамедлительно организована доследственная проверка.

- В ходе проверки самым тщательным образом будет проанализирована изложенная в СМИ информация, будут установлены и опрошены участники инцидента, а также дана надлежащая правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов опеки и профилактики, - добавили в пресс-службе.