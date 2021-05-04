Двое саратовцев едва не убили жителя Калининграда за 2 тысячи рублей

Ранним июльским утром прошлого года на улице Чайковского в Калининграде двое молодых мужчин жестоко избивали третьего – на вид куда постарше. Тот остался в живых лишь потому, что истязателей спугнул проезжавший мимо автомобилист. Пострадавший, который получил еще и несколько ударов ножом в голову и шею, был госпитализирован и вовремя получил квалифицированную медицинскую помощь. Тем временем правоохранители уже искали подозреваемых в нападении.

- В кратчайшие сроки с момента возбуждения уголовного дела, благодаря грамотным слаженным действиям следователей регионального Управления СКР и оперативников Управления уголовного розыска УВД России по Калининградской области, личности и место нахождения преступников были установлены, - рассказала официальный представитель УСКР Наталья Гацко. - На время предварительного следствия в отношении обоих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Основания для ареста имелись железные.

- У обоих уже были куплены билеты на самолет, - сообщила подробности начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая. - Сложность розыска заключалась в том, что постоянного места жительства они в нашем регионе не имели, перебивались случайными заработками. Несмотря на это, оперативники и бойцы СОБР Росгвардии в течение нескольких часов обнаружили и задержали подозреваемых, после чего доставили их в Следственный комитет.

Как выяснилось, от 50-летнего калининградца жители Саратовской области, одному из которых 23 года, а другому – 28 лет, требовали 2 тысячи рублей. Как утверждали сами саратовцы, частично признавшие вину, знакомая потерпевшего предложила им оказать интимные услуги за денежное вознаграждение, но получив деньги, передумала. Вот они и захотели вернуть свое…

Следственный отдел по Центральному району Калининграда УСКР инкриминировал обоим статью Уголовного кодекса РФ «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия». А младшему из обвиняемых вдобавок еще и покушение на убийство. Следствие уже завершено, материалы с утвержденным прокурором Центрального района обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.