Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Калининградской области было выявлено 56 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 15-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 20 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ –1

Балтийский городской округ – 1

Озерский городской округ - 1

Гвардейский городской округ – 1

Полесский городской округ – 1

Гурьевский городской округ – 3

Правдинский городской округ - 2

Гусевский городской округ – 10

Правдинский городской округ – 5

Светловский городской округ - 2

Зеленоградский городской округ – 2

Светлогорский городской округ - 2

Неманский городской округ –3

Черняховский городской округ - 3

Советский городской округ - 3