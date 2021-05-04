Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За сутки в Калининградской области было выявлено 56 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 15-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 20 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ –1
Балтийский городской округ – 1
Озерский городской округ - 1
Гвардейский городской округ – 1
Полесский городской округ – 1
Гурьевский городской округ – 3
Правдинский городской округ - 2
Гусевский городской округ – 10
Правдинский городской округ – 5
Светловский городской округ - 2
Зеленоградский городской округ – 2
Светлогорский городской округ - 2
Неманский городской округ –3
Черняховский городской округ - 3
Советский городской округ - 3