Празднования Дня Победы в парках Калининграда не будет

Подготовку и проведение торжественных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, обсудили сегодня на оперативном совещании администрации Калининграда. Из-за пандемии программу в этот раз значительно сократят.

- Мероприятия фактически будут ограничены парадом на площади Победы, - сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова. - Традиционные точки празднования в парке Победы и Центральном парке мы не делаем.

Уже известно, что в военном параде в нашем городе вместе с парадными расчетами Калининградского гарнизона пройдут 76 единиц техники, состоящей на вооружении соединений и частей Балтийского флота. В воздушной части военного парада запланировано участие 20 самолетов и вертолетов авиасоединения морской авиации Балтийского флота.

Праздничный салют в Калининграде 9 мая будет произведен в 22:00 в парке Победы за мемориалом 1200 воинам-гвардейцам. Из трех 105-мм и 125-мм салютных и фейерверочных установок и трех 76-мм пушек ЗИС-3 будет дано 30 артиллерийских залпов.