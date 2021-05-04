Полиция установила личность матери найденного в подъезде на Левитана ребенка

Полицейские установили личность матери малолетнего ребенка, которого 2 мая обнаружили избитым и полураздетым в подъезде одного из домов по улице Левитана в Калининграде.

Как сообщили в региональном УМВД РФ, родительницей малыша оказалась 28-летняя калининградка. Этот ребенок к нее уже второй, а в отношении первого горожанка ранее была лишена родительских прав.

- На улице Левитана женщина проживала с этого года вместе со своим сыном и сожителем, - рассказала начальник пресс-службы правоохранительного ведомства Светлана Поставничая. - В полицию сообщений и заявлений о том, что мать ненадлежащим образом выполняла свои родительские обязанности, не поступало. В настоящее время в отношении гражданки составлен административный протокол, с ней проводится профилактическая работа. Кроме того, происшествие будет рассмотрено на комиссии по делам несовершеннолетних. По результатам проверки и тщательного изучения всех обстоятельств случившегося будет решаться вопрос о лишении калининградки родительских прав и на второго ребенка.