После пожара в Славске 19 семей остались без крыши над головой

Вечером 3 мая в Славске случился серьезный пожар, в результате которого практически полностью сгорела крыша двухэтажного многоквартирного дома по улице Советской.

По факту ЧП прокуратурой Калининградской области незамедлительно организована проверка.

- Установлено, что в доме 19 квартир, из них 6 находятся в муниципальной собственности, во время пожара все жильцы дома, в том числе с детьми, были эвакуированы и в настоящее время им предоставлено временное жилье, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Как сообщается, в ходе выезда первый заместитель прокурора области провел личный прием пострадавших жителей.

- Также прокуратура взяла на контроль соблюдение прав несовершеннолетних, в том числе на образование, получение учебников и школьных принадлежностей. рассмотрения заявлений пострадавших о предоставлении социальных выплат находится на контроле в прокуратуре, - добавили в ведомстве.