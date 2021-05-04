Остров Канта и улицу Гюго в Калининграде соединят понтонным мостом

Строительство пешеходного моста, который должен соединить улицу Гюго и остров Канта никак не может начаться. Как сообщила глава Калининграда Елена Дятлова, только после майских праздников начнется перекладка кабеля в районе гостиницы "Ластадие". Раньше владельцы отеля просили не начинать работы из-за наплыва туристов.

- Работы начнутся после 11 мая, - заверила журналистов Елена Дятлова. - Затем на остров Канта будет переброшен понтонный мост, специально для строительной техники, после чего начнутся реальные строительные работы.

По словам Дятловой, пролеты моста уже находятся в производстве на российских предприятиях.