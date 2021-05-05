В Калининграде открылся первый мобильный пункт вакцинации от коронавируса

. Фото: Правительство Калининградской области

На окраине Калининграда на базе торгово-развлекательного центра "Балтия Молл" открылся первый в регионе мобильный пункт вакцинации от коронавируса.

Как сообщили в областном минздраве, в специальном прививочном пункте оборудованы отдельные помещения для регистрации пациентов и осмотров двумя врачами перед вакцинацией, процедурным кабинетом. Также перед входом на проведение иммунизации организована уютная зона для заполнения анкет с удобными столиками и креслами. Для хранения вакцины приобрели морозильную камеру.

- Прививки проводятся персоналом Городской больницы № 2. С пациентами здесь работают семь специалистов, в том числе два терапевта и одна процедурная сестра. Здесь же можно будет получить и вторую прививку, в том числе тем, кто первую делал в других пунктах вакцинации. После двукратной прививки выдается сертификат, - отмелили в минздраве.

Режим работы пункта вакцинации в торговом центре "Балтия Молл" – ежедневно с 10 до 20 часов без выходных дней. При его посещении с собой необходимо иметь паспорт гражданина РФ, полис ОМС и СНИЛС.

Записаться на вакцинацию в поликлиниках по-прежнему можно через госуслуги, официальные сайты медицинских организаций, а также по телефону 122 (8-122) и лично через регистратуру.