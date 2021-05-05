Калининградцы бронируют столики в ресторанах с видом на площадь Победы

Калининградцы заранее бронируют места в ресторанах с видом на площадь Победы, чтобы наблюдать за предстоящим парадом. Многие делают это за несколько месяцев, тем более за такую услугу оплату не требуют.

- Всегда столы забронированы заранее, - рассказал «Business FM Калининград» совладелец сети ресторанов «Табаско» Максим Ткачев. - Очень просто, надо забронировать стол и все, многие это делают за месяц. Никаких оплат дополнительно не требуется, все обычно.

- В ресторане «Сачмэли» имеется самая видовая площадка для просмотра парада 9 мая, - прокомментировал председатель совета директоров группы компаний «Конти» Игорь Крупицкий. - Поэтому калининградцы всегда стремились в этот день попасть именно к нам. В прошлом году, к сожалению, это не состоялось из-за пандемии, а в этом году однозначно будет большое количество людей.

В «Желатерии Италия» в торговом центре «Европа» брони столов 9 мая нет, но желающих посмотреть парад из панорамных окон очень много ежегодно.

- На 9 мая, к сожалению, бронь столов мы не принимаем, великий день, все хотят посмотреть парад и, соответственно, как только на часах пробивает 10 часов утра, сюда влетают гости, и кто первый займет столики, значит, тот первый окажется в первых рядах парада, - отметил генеральный директор «Желатерии Италия» Владислав Минаев.