В Калининграде с начала года на нелегальных торговцев составили 460 протоколов

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области участились рейды по выявлению и пресечению незаконной уличной торговли. Только в Калининграде с начала года на торговцев-нелегалов составили 460 протоколов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Одной из точек для таких проверок в Калининграде регулярно становится пешеходная зона на улице Баранова. Проверяющие пресекают здесь попытки незаконной торговли соками, лепёшками, различной галантереей. У таких продавцов отсутствуют разрешения на торговлю, сертификаты, подтверждающие качество товаров, торговля ведётся в антисанитарных условиях.

«У проверяющих нет претензий к предпринимателям, которые работают легально: платят налоги, оформляют трудовые отношения со своими продавцами, убирают свою территорию. Но нарушителей ожидают штрафы: до пяти тысяч рублей для граждан, до 30 тысяч – для должностных лиц, до полумиллиона рублей может заплатить юридические лица. Если виновное лицо подвергается административному штрафу повторно в течение года, то штрафы налагаются в повышенном размере, например, на юридическое лицо штраф установлен до одного миллиона рублей», – рассказали в министерстве экономического развития и торговли.