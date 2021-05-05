4 студента, 3 школьника: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

За последние сутки в Калининградской области зарегистрирован 41 случай коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 29 случаев ОРВИ, 10 случаев пневмонии и 2 бессимптомных случая.
Среди заболевших
- 17 пенсионеров;
- 2 работника образования;
- сотрудник предприятий торговли и общепита;
- работник предприятия пищевой промышленности;
- работник предприятия ЖКХ;
- сотрудник транспортного предприятия;
- 2 сотрудника охранных предприятий;
- 6 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 4 студента (колледж предпринимательства; КИТИС; Гусевский техникум);
- 3 учащихся (Школы 15, 16, Гимназия 40 Калининград)
-воспитанник д/с 4 Черняховск;
- 2 неработающих.