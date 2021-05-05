4 студента, 3 школьника: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

За последние сутки в Калининградской области зарегистрирован 41 случай коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 29 случаев ОРВИ, 10 случаев пневмонии и 2 бессимптомных случая.

Среди заболевших

- 17 пенсионеров;

- 2 работника образования;

- сотрудник предприятий торговли и общепита;

- работник предприятия пищевой промышленности;

- работник предприятия ЖКХ;

- сотрудник транспортного предприятия;

- 2 сотрудника охранных предприятий;

- 6 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 4 студента (колледж предпринимательства; КИТИС; Гусевский техникум);

- 3 учащихся (Школы 15, 16, Гимназия 40 Калининград)

-воспитанник д/с 4 Черняховск;

- 2 неработающих.