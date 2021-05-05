В Калининграде 5 мая пройдет вторая репетиция парада Победы

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининграде в среду, 5 мая пройдет вторая репетиции парада Победы, движение в центре города будет ограничено, сообщает пресс-служба мэрии.
Движение транспорта будет закрыто с 19.30 до 24 часов по:
- Ленинскому проспекту на участке от ул. Шевченко до ул. Черняховского;
- площади Победы;
- ул. Черняховского на участке от ул. Горького до Ленинского проспекта;
- Советскому проспекту на участке от ул. Кирова до проспекта Мира;
- проспекту Мира на участке от Советского проспекта до ул. Серж. Колоскова;
- ул. Театральной на всём протяжении;
- Гвардейскому проспекту на участке от ул. Ген.-фельдм. Румянцева до площади Победы;
- ул. Гаражной на участке от ул. Юношеской до площади Победы;
- ул. Проф. Баранова на участке от площади Победы до ул. Горького;
- ул. Брамса на участке от проспекта Мира до ул. Чайковского;