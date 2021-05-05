Коронавирус за сутки выявили в восьми городах Калининградской области

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В Калининградской области за сутки выявлен 41 новый случай коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания выявлены в восьми муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 24 человека.

В каких городах области за сутки выявили коронавирус:

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ –2

Гвардейский городской округ – 5

Правдинский городской округ - 1

Гусевский городской округ – 2

Зеленоградский городской округ – 2

Неманский городской округ –2

Черняховский городской округ – 3