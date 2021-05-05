Коронавирус за сутки выявили в восьми городах Калининградской области

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Фото: архив "КП"
В Калининградской области за сутки выявлен 41 новый случай коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания выявлены в восьми муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 24 человека.
В каких городах области за сутки выявили коронавирус:
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ –2
Гвардейский городской округ – 5
Правдинский городской округ - 1
Гусевский городской округ – 2
Зеленоградский городской округ – 2
Неманский городской округ –2
Черняховский городской округ – 3