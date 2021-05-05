Минстрой не ожидает снижения стоимости жилья в Калининграде в ближайшее время

.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В ближайшее время ожидать снижения стоимости жилья в Калининградской области не приходится. Об этом сообщили в региональном министерстве строительства, отвечая на вопрос пользователя в Instagram губернатора Антона Алиханова.
«Сейчас спрос на жильё, к сожалению, высокий, свободных квартир, как на первичном, так и вторичном рынке жилья в регионе немного. Также подорожали строительные материалы», - сообщили в минстрое.
По данным министерства, приостановка роста цен на жилье возможна только к концу года.
«Президент поручил Федеральной антимонопольной службе провести проверку обоснованности роста цен на жильё в каждом регионе. Служба уже отправила соответствующие обращения в адрес строительных организаций», - добавили в министерстве строительства Калининградской области.