В Польше нашли меч тевтонского рыцаря, погибшего в Грюнвальдской битве

Гуляя с металлоискателем в окрестностях поселка Грюнвальд, где в 1410 году произошла одна из самых грандиозных битв Средневековья, житель Ольштына Александр Медведев обнаружил рыцарский меч.

Как сообщили в ведомстве маршалека Варминьско-Мазурского воеводства, меч прекрасно сохранился, что случается крайне редко. И вообще, подобные находки попадаются археологам в среднем раз в десятилетие.

Кроме меча были обнаружены остатки двух кинжалов, ножен и ременная пряжка. Все находки Александр Медведев передал в расположенный в Ольштыне музей Грюнвальдской битвы.

15 июля 1410 года между деревнями Грюнвальд и Стенбарк на территории современной Польши сошлись армия Тевтонского ордена и объединенное польско-литовское войско. В кровопролитной битве победу одержали поляки и литвины. Значительное количество тевтонских рыцарей погибло, включая и верховного магистра Тевтонского ордена Ульриха фон Юнгингена. Ученые предполагают, что найденный двуручный меч мог принадлежать одному из тевтонских братьев. Но это не точно.

Годовщина Грюнвальдской битвы отмечается в Польше как национальный праздник.