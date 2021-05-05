Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело об истязании мальчика, которого нашли в подъезде в Калининграде

Сотрудники регионального управления Следственного комитета навестили пострадавшего ребенка в больнице. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

Избитого и полураздетого годовалого мальчика обнаружили 2 мая в подъезде одного из домов по улице Левитана в Калининграде. С травмами ребенка госпитализировали в лечебное учреждение.

Как сообщает официальный сайт Следственного комитета РФ, было организовано проведение доследственной проверки. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об истязании малолетнего, провести полноценное расследование в кратчайшие сроки, установив причины произошедшего.

Как уже писал сайт kp.ru, мамой малыша оказалась 28-летняя калининградка. Этот ребенок к нее уже второй, а в отношении первого женщина ранее была лишена родительских прав.