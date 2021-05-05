Руководители двух энергетических копаний стали фигурантами уголовного дела

В Калининградской области руководители сразу двух энергетических компаний (энергосбытовой и территориальной сетевой) стали фигурантами уголовного дела о причинении особо крупного ущерба энергосетевому предприятию.

Хорошо поработали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и их коллеги из областного УМВД, которые совместно с представителями Управления ФСБ РФ по региону раскрыли преступную схему. По версии правоохранителей, нынешние подозреваемые с 2015 года тайком подключали к электросетям коммерческие организации. При этом поставщику электроэнергии оплачивалась лишь компенсация потерь в сетях по заниженному тарифу.

- Следственной частью УМВД России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 165 Уголовного кодекса Российской Федерации, - проинформировала официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Обоим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщается, в офисах коммерческих организаций проведены обыски, в ходе которых обнаружены документы и иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Если вину подозреваемых удастся доказать, им будет грозить лишение свободы на срок до 5 лет.