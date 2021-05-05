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Общество5 мая 2021 16:46

Циклон «Евген» обрушит на Калининград холодные дожди и штормовой ветер

Пик ненастья придется на четверг
Михаил ЯНОВСКИЙМихаил ЯНОВСКИЙ
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Так циклон выглядел на спутниковых снимках вчера, когда находился над Великобританией.

Так циклон выглядел на спутниковых снимках вчера, когда находился над Великобританией.

Фото: NASA.

Под влияние внетропического циклона Eugen («Евген») Калининградская область попала уже сегодня. В среду, 5 мая, атмосферное давление понизилось до 746 миллиметров ртутного столба, а порывы юго-западного ветра достигают 14 метров в секунду. Как сообщает группа «Погода и метеоявления в Калининградской области», атмсоферный вихрь будет определять погоду еще как минимум сутки.

Пик ненастья придется на четверг, 6 мая. Региональное управление МЧС сообщает о предстоящих порывах до 15-18 м/с. Метео-порталы прогнозируют более сильный ветер. В частности, сайт rp5.ru ждет порывы скорость до 22 метров в секунду.

Температура воздуха завтра будет ниже чем сегодня - термометры покажут лишь +7..+9 градусов. В первой половине дня зарядит обложной дождь. Не исключены осадки и в районе 15-17 часов.