В мэрии назвали дату последних звонков в школах Калининграда

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Завершение учебного года 2020/2021 и проведение государственной итоговой аттестации выпускников обсудили на оперативном совещании в мэрии Калининграда.

- В завершение учебного года нас ждут традиционные торжественные мероприятия. Последний звонок состоится 22 мая, вручение аттестатов об основном общем образовании выпускникам 9 классов – 12 июня, о среднем общем образовании выпускникам 11 классов – 19 июня, - сообщила председатель комитета по образованию Татьяна Петухова

В 2021 году в ГИА примут участие 2 830 выпускников 11-х классов (в прошлом году – 2 764) и 5 252 выпускника 9-х классов (в прошлом году – 5331). Всего выпускников 9-х и 11-х классов – 8 082 человека.

Отметим, что в 2020 году последние звонки в школах Калининградской области состоялись 23 мая.