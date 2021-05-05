Прокуратура заставила чиновников купить новую квартиру ветерану из Полесска

В Полесске после вмешательства прокуратуры восстановлены жилищные права ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ветеран, участник Великой Отечественной войны, инвалид 2 группы проживала в квартире в которой учетная норма общей площади жилого помещения на человека являлась ниже установленной. Однако местные чиновники не принимали мер для улучшения жилищных условий ветерана.

Ведомство внесло главе администрации Полесского округа представление, также прокуратура помогла ветерану собрать необходимые документы. После этого деньги были выделены и женщина смогла купить новую благоустроенную квартиру.