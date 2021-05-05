В реке Неман нашли тело ребенка

Тело ребенка обнаружили в водах реки Неман сегодня около 15:20. Как сообщает портал klops.ru, на место прибыли полицейские и спасатели.

Погибшим может быть семилетний Артем Пешехонов, поиски которого ведутся уже больше двух месяцев. Трагедия произошла 17 февраля. В ту среду вечером Артем ушел из дома по улице Победы в городе Неман и пропал. Позже литовские пограничники сообщили, что на записи камер видеонаблюдения видели, как мальчик провалился в полынью.

По поручению следствия главным управлением МЧС России по Калининградской области организованы поисково-спасательные работы.