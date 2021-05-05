Четырех калининградских медиков наградили посмертно орденом Пирогова за вклад в борьбу с COVID

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Четырех калининградских медиков посмертно наградили Орденом Пирогова за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

В список вошли врач Центральной городской клинической больницы Ридван Абдураманов, врач регионального сосудистого центра Светлана Соловьева, и две медицинские сестры областной клинической больницы: Валентина Колодяжная и Надежда Дивак.