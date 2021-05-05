В торговых сетях Калининграда ждут дальнейшего снижения цен на яйца

В последние недели Калининградской области отмечается снижение розничных цен на куриной яйцо. Сегодня в некоторых торговых точках десяток можно приобрести менее, чем за 80 рублей.

Заместитель генерального директора «Spar-Калининград» Алексея Елаева назвал снижение цен ожидаемым.

- Это колебания, связанные с кормами, поголовьем [птиц]. Производители снижают цены, потому что у них сезонные колебания, - цитирует Елаева РБК Калининград

Один из владельцев агрохолдинга «Долгов Групп» Дмитрий Долгов связал снижение цен с перепроизводством яйца.

- Летом яйцо никто не покупает, а курицам же не прикажешь: «не неси». Поэтому летом цена яйца дешевая, предприятие несет убытки, а в осенне-зимний период покрывают убытки лета, - объяснил Долгов.