«Теплосеть» опубликовала график отключения горячей воды в Калининграде

Наступил май, а это значит, что жителям Калининграда нужно готовиться к традиционному отключению горячей воды. Как сообщает пресс-служба мэрии, «Калининградтеплосеть» начала ремонтную кампанию межотопительного периода. Тепловые источники Калининграда будут останавливаться по следующему графику:

- РТС «Цепрусс» с 12.05 по 25.05

- РТС «Южная» с 19.05 по 1.06

- РТС «Красная» с 26.05 по 8.06

- РТС «Балтийская» с 16.06 по 29.06

- РТС «Прибрежная» с 16.06 по 29.06

- РТС «Восточная» с 30.06 по 9.07

- ТЭЦ-1 (магистраль 3) с 30.06 по 13.07

- ТЭЦ-2 с 7.07 по 20.07

- РТС «Горького, 166» с 14.07 по 27.07

- РТС «Чкаловск» с 21.07 по 3.08

-ТЭЦ-1 (магистраль 1,2) с 4.08 по 17.08

-РТС «Северная» с 4.08 по 17.08

-Котельная ООО ТПК «Балтптицепром» с 11.08 по 24.08.

Кроме того, с 17 по 20 мая (на четыре дня) будут отключены потребители более 200 домов

по следующим адресам:

ул.1812 года, 23-29, 31-37, 49-53;

ул. 9 Апреля, 102-104, 14-18, 2-6, 24-32, 32а, 34-40, 42, 44-50, 5, 50А, 52-58, 60А, 62, 64-70, 7, 72-78, 8-12, 80-86, 88-94, 9, 98;

ул. Маршала Баграмяна, 14/пом VIII, 18, 2, 20-24, 26, 28-32, 34А, 36, 4;

ул. Барнаульская ул, 6-12, 4, 5а, 6А,Б, 7-13,

ул. Бесселя, 2;

ул. Больничная, 34-38а; 6-8,

ул. Боткина, 4-6;

ул. Генерала Буткова, 1, 10-14, 16, 18, 19, 2, 34, 36, 4, 4а-8а;

ул. Вагнера, 51, 58;

ул. Генерала Галицкого, 19-25, 27-33, 28, 30;

ул. Гражданская ул, 1, 11, 26-32, 6, 9а;

пер. Грига, 1,

ул. Грига 11-13, 15, 3-9, 42-48, 54, 58;

ул Загорская, 1-5, 1-3, 19, 5, 7-17;

ул. Звездная 29-31, 33-37;

ул. Кирпичная ул, 7/Лит I,V;

ул. Клиническая, 21, 23, 25, 27, 6-12, 65-67/лит Б, 69, 73/75, 73а, 74, 81-81а/лит. А,Б,В;

ул. Космическая, 22-36, 27, 29,

ул. Красноярская, 1-3, 2-4, 5;

Ленинский пр-кт, 30, 32;

Литовский Вал, 32-34а, 36, 48-50;

ул. Мариупольская ул, 1-3, 11-13, 14, 16-18, 2-12, 20-22, 24-26, 5-9;

Московский пр-кт, 1-3, 100-110, 111-121, 116, 118, 12, 120, 123-133, 123а, 133а-133б, 133в, 14-22, 14б, 17, 19, 21-23, 24, 25-27, 26-38, 29-37, 39/Лит II, 40, 48а, 5-15, 60-62, 64, 66/пом I, 68, 72, 74, 76, 78, 8-10, 80-90, 83, 85/87, 89, 91/93, 92-96, 95/Лит III, 98а, 99-109,

Петра Великого наб, 1, 5/лит А, 5/лит Д, 7, 9/стр.;

ул. Пионерская, 1-7, 28-34, 36-42, 44-50, 52-58, 60-66, 61, 68-70, 9;

ул. Томская ул, 19, 2, 8;

Трибуца Адмирала наб, 37, 39-49, 51, 53, 55-65, 67;

ул. Тюленина, 2, 4, 6-8;

ул. Угловая, 11, 13, 15, 2-10, 3-9;

ул. Фрунзе, 105, 11-15, 15а, 17-21, 28/стр, 30-36, 37-43, 38-44, 4, 46, 48/Б, 50, 52-56, 58-58а, 59-67, 6, 68-72а, 73 А, 73-75, 90-96, 91;

ул. Яновская, 5-7;

ул. Ярославская, 1-3, 2, 2в/Лит IV, 8.

При наличии технической возможности часть потребителей может быть переключена на другие теплоисточники.