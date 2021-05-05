Подтвердилось, что найденный в реке Неман ребенок – 7-летний школьник, который пропал без вести этой зимой

Следователи незамедлительно выехали на место происшествия. Фото: УСКР по Калининградской области

Установлена личность ребенка, тело которого было обнаружено сегодня, 5 мая рыбаками в реке Неман между Советском и городом Неман. Как и можно было предположить, им оказался 7-летний школьник, который 17 февраля ушел из дома на прогулку и пропал без вести. Все это время Артема искали сотрудники правоохранительных органов, спасатели МЧС, волонтеры. Только литовские пограничники не спешили оказывать содействие в розысках.

- На место происшествия незамедлительно выехали следователи регионального Управления Следственного комитета России, - сообщила официальный представитель ведомства Наталья Гацко. - В настоящее время производится осмотр места происшествия.

Как известно, по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего Советским межрайонным следственным отделом УСКР было возбуждено уголовное дело. Теперь в рамках расследования будет назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти мальчика.