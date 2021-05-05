В мэрии рассказали, где в Калининграде снимут фильм с Кристиной Асмус

В Калининграде в мае пройдут съемки полнометражной комедии «Хочу замуж». Сыграют в картине Кристина Асмус, Милош Бикович, Мария Александрова, Сергей Гилев и другие актеры.

«В качестве съемочных локаций кинематографисты выбрали дворы жилых домов по улице Угловой, 2-10 и Пугачева, 8-14 (предварительная договорённость с собственниками ими уже достигнута)», - отмечают в пресс-службе мэрии города.

Кроме того съемки запланированы в Музее изобразительных искусств и в прилегающем сквере с фонтаном. Появится в кадре и калининградский трамвай, в котором будут ехать герои фильма.

О ЧЕМ ФИЛЬМ

Главные герои романтической комедии Люба и Сергей - друзья детства. Жизнь развела их так давно, что они даже не узнали друг друга, случайно встретившись на улице. И так бы и прошли мимо и разошлись по своим счастливым жизням, если бы не череда нелепых случайностей и совпадений, благодаря которым Инга, жена Сергея, и Роберт, жених Любы, убеждены – у Любы и Сергея роман.