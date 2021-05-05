По Калининграду теперь можно покататься на арендованном электросамокате

В Калининграде заработал сервис поминутной аренды электросамокатов Urent. Об этом сообщает радио «Бизнес ФМ Калининград».

В принципе, этот тот же каршеринг, только самокатный. Чтобы воспользоваться услугой, нужно скачать приложение Urent для iOS или Android и зарегистрироваться в нем. На электронной карте можно найти ближайший свободный электросамокат, забронировать его и предпринять поездку. А по ее завершении припарковать больше не нужное вам транспортное средство в любой разрешенной зоне парковки.

С одного аккаунта можно арендовать до 5 самокатов Ninebot ES4 с характерной фиолетовой обклейкой. Обещают, что вскоре модельный ряд будет расширен.

Сколько стоит такое удовольствие, не сообщается, но, к примеру, в литовском городе Мажйекяй, где недавно ввели аналогичную услугу, аренда обходится в 6 евро за час.