В загородных лагерях этим летом отдохнут 8 тысяч юных калининградцев

Детские загородные лагеря в плановом режиме готовятся принять детей с первого июня. Об этом министр образования Калининградской области Светлана Трусенева сообщила по ходу своей рабочей поездки в Светлогорск, где посетила Детский центр имени Валентины Терешковой, а также учреждения «Юность» и «Чайка».

Однако ремонтные и подготовительные работы проводятся во всех 14 загородных лагерях нашего региона. Отдохнуть в них смогут 8 тысяч ребят, на текущий момент продано уже более 70% путевок.

К началу сезона готовятся и 283 центра отдыха при школах – их посетят 30 тысяч человек. Всего же в летней оздоровительной кампании примут участие более 100 тысяч детей.