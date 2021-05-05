Курортные платья и зонтики: Историк моды Александр Васильев хочет открыть музей в Зеленоградске

Александр Васильев на своей выставке в Музее изобразительных искусств в Калининграде. Фото: Александр КАТЕРУША

Телеведущий и историк моды Александр Васильев хочет открыть музей в Зеленоградске на Берегу Балтийского моря. Об этом он сам рассказал «Комсомолке» в среду, 5 мая. Он отметил, что это идея главы администрации Зеленоградского городского округа Сергея Кошевого.

- Глава пригласил меня на совещание и сказал, что Зеленоградск, в связи с огромным притоком туристов, заинтересован в открытии музея. Его предложение меня очаровало. Зеленоградску нужно и, я конечно, не против. Если музей откроется, это будет счастье для всех. Но все это на стадии проекта. Когда-то, возможно, он осуществится, - говорит Александр Васильев. - Но конкретики нет. Не подписаны бумаги, не выбрано помещение. Однако, город хотел бы финансово поучаствовать в открытии музея. Поскольку у меня огромная посещаемость выставки в Калининграде – в будние дни приходит 200 человек, в выходные уже 1000 человек.

Искусствовед отметил, что он готов предложить Зеленоградску свои художественные ценности и антикварные наряды, курортные платья, купальные костюмы, зонтики.

- Идея Музея на тему курортной моды, а не Музея истории моды – вот о чем бы я думал. Ведь в Зеленоградск, как и в бывший королевский курорт Кранц, приезжают купаться, отдыхать у моря. Это и прогулки в городе и парке, это кафе и рестораны. Но погода переменчива, может пойти дождь. Поэтому музей был бы интересен. Туристам нужна тема, которая не будет слишком тяжела во время каникул.

Историк моды отметил, что после открытия собственного музея в Зеленоградске, он будет продолжать делать выставки в Музее изобразительных искусств.