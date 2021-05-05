Калининградская «Балтика» не получила лицензию для выступления в премьер-лиге

. Фото: пресс-служба ФК "Балтика"

Калининградская "Балтика", которая сейчас изо всех сил бьется за попадание в высший дивизион российского футбола, как и ряд других клубов, не получила лицензию РФС для выступления в премьер-лиге.

Кроме "Балтики" без лицензии остались самарские "Крылья Советов", досрочно победившие в первенстве России ФНЛ, а также клубы "Оренбург", который идет на втором месте, "Алания" (четвертое место), московское "Торпедо" (пятое место), нижнекамский "Нефтехимик" (седьмое место). Идущий третьим "Нижний Новгород" лицензию получил. "Балтика" за два тура до окончания первенства находится на шестом месте и сохраняет шансы на попадание в элиту через стыковые матчи.

Впрочем, как заверили в "Балтике", к апелляционному заседанию РФС, назначенному на 12 мая, все необходимые формальности будут улажены, и калининградский клуб лицензию получит.

- Нам необходимо донести ряд документов, которые подтверждают финансовые гарантии для участия в РПЛ. Мы их донесем до 11 числа к апелляции. Проблем возникнуть не должно, - сказал изданию "Чемпионат" генеральный директор калининградского клуба Тажутдин Качукаев.