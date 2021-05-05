В июне в Балтийске обустроят второй пляж - в районе Гвардейского бульвара

Кроме центрального городского пляжа на улице Чехова в Балтийске будет обустроен также пляж в районе Гвардейского бульвара. Об этом сообщили в администрации городского округа, отвечая на вопрос одного из жителей Балтийска в инстаграме губернатора Антона Алиханова.

"В июне будем обустраивать пляж в районе Гвардейского бульвара по типу городского пляжа на улице Чехова. Установим кабинки для переодевания, зонты, шезлонги и детский игровой комплекс, - сообщили в администрации.

Что касается деревянного променада, который ветшает год от года, то он, по словам чиновников, принадлежит частному лицу, и в настоящее время вокруг этого объекта идут судебные разбирательства.

"В прошлом году после решения комиссии по чрезвычайным ситуациям мы демонтировали аварийные участки променада и провели ремонт покрытия. Сейчас договор аренды на земельный участок еще не расторгнут, мы по-прежнему пытаемся решить этот вопрос в судебном порядке", - добавили в администрации Балтийска.