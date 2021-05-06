В Калининграде более 50 улиц остались без горячей воды из-за аварии на теплотрассе

В Калининграде в четверг, 6 мая, из-за аварии на теплотрассе более 50 улиц остались без горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 8 часов вечера воды не будет на следующих улицах:

Желябова, пер. Желябова, Калужская, пер. Калужский, Мусоргского, Нарвская, пер.Нарвский, Советский пр. с №1-39; 40-82; Памяти Павших в Афганистане, Озерова, Уральская, Репина, Москвина, Чайковского, Кирова, Димитрова, Гайдара с №1-43; №4а; 4б, Сафронова, Серафимовича, Алябьева, К.Маркса, №17; 65, Леонова с №1-25, с №4-32; Комсомольская, №4-36; с №7-27; Каштановая аллея, №16; 56-58; 3а; Яналова, №3 Зоологическая, пер.Зоологический, Шиллера, Брамса, Генделя,4-6; 5; Пацаева, №15-21 Красная, с №11-39; 26-40; Пугачева, Офицерская, ул. Дм. Донского, Пушкина, Радищева, Разина, М. Расковой, пр. Победы, 24, Огарёва, Косогорная, Вагоностроительная, Каменная,, Колоскова, Свободная, пер.Советский, Гостиная, пр.Мира, Кронштадская, Носова, Ушакова с ,№2-4; 7-9; Ушинского №1, Театральная.