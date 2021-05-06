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Происшествия6 мая 2021 11:17

В Гусеве военнослужащий пытался спасти из реки женщину – оба погибли

На берегу возле места трагедии обнаружили предметы униформы и сумочку с паспортом
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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Около 5 часов вечера среды, 5 мая проходившие по улице Красноармейской недалеко от стадиона в Гусеве люди увидели, как в реку прыгнула сначала какая-то женщина, а следом за ней – мужчина. Обоих подхватило течение, которое в этом месте довольно сильное. К сожалению, никто из них не выплыл.

На берегу Писсы в районе места происшествия нашли военный бушлат, китель и головной убор, а также женскую сумочку. В ней обнаружился паспорт на имя 30-летней жительницы города. По сведениям из неофициальных источников, в тот день она поругалась со своим гражданским мужем и пригрозила, что утопится. По всей видимости, ставший свидетелем попытки суицида военнослужащий попытался спасти самоубийцу, но не смог и погиб сам.

Тела утонувших пока извлечь из реки не удалось, их поисками сегодня будут заниматься водолазы МЧС.

ЧП