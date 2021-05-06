В РЖД рассказали о ретропаровозе, который повезет туристов по Калининградской области

В Калининграде продолжается подготовка к проведению туристических поездок на ретропоезде, который уже прибыл в регион. Известно, что это паровоз марки Эр-791-94 1951 года выпуска. Он был изготовлен на Брянском паровозостроительном заводе. Его мощность составляет 1450 л. с., запас угля 20 тонн.

В субботу, 8 мая, паровоз организаторы проведут первую презентационную поездку на паровозе для представителей туристической индустрии Калининградской области. Заявленный маршрут – «Калининград – Полесск – Советск».

Ранее была достигнута договоренность с компанией «РЖД Тур».

Как отметили в правительстве, основная цель сотрудничества минкульта и железной дороги – развитие туристического потенциала Калининградской области с использованием возможностей железнодорожного транспорта, организация уникальных железнодорожных туров и увеличение туристического потока по железной дороге через разработку туров выходного дня и развитие ретродвижения.