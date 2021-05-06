В Калининграде выпустили книгу про Сельму, ее презентуют сегодня

В Калининграде в рамках фестиваля «Край света. Запад», с 2019 года работала мастерская градоустройства. Результатом антропологических исследований стала книга про микрорайон Сельма.

Работа молодых городских исследователей велась в начале 2020 года, была прервана пандемией. Однако, вернувшись к изучению через год, участники-энтузиасты смогли довести свой замысел до реализации, и теперь готовы представить вниманию широкой публики книгу «Мифы и легенды Сельмы».

- Основой книги стали 43 интервью с калининградцами, в которых представлены устная история, городские легенды, главные достопримечательности и актуальные проблемы Сельмы. Состав участников интервью отличается большим разнообразием: своими историями поделились люди самых разных возрастов и профессий, как старожилы района, так и те, кто переехал сюда сравнительно недавно. Среди участников интервью есть и специальные гости, такие как живущая на Сельме рекордсменка мира в беге на сверхдлинные дистанции Ирина Реутович, глава Калининграда Андрей Кропоткин, - говорит антрополог Михаил Алексеевский.

Бесплатно получить экземпляр книги «Мифы и легенды Сельмы», а также обсудить ее с авторами и героями можно на презентации, которая состоится 6 мая в 15:00 в конференц-зале Центра творческого развития и гуманитарного образования «Информационные технологии» по адресу: ул. полковника Ефремова, 10 (ориентир - справа от ТЦ «Виктория» на ул. Гайдара).

Вход свободный.