Парочку подозревают в краже чужой борсетки

Всех, кто узнал этих людей, просят позвонить в полицию. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Отдел внутренних дел РФ по Зеленоградскому району устанавливает личности мужчины и женщины, которые подозреваются в краже борсетки из кафе на улице Привокзальной приморского городка. Преступление было совершено 4 мая. Вместе с сумкой пропали находившиеся в ней деньги, документы и мобильный телефон – ущерб для владельца превысил 30 тысяч рублей.

Подозреваемые попали в объектив видеокамеры наружного наблюдения. Всех, кто узнал людей на прилагаемой фотографии, просят обратиться в полицию по телефонам: 8 (40150) 3-25-32 (дежурная часть), 8 (911) 858-88-84 (уголовный розыск). Конфиденциальность гарантируется!