4 студента, 3 школьника: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

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За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 44 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 35 случаев ОРВИ, 8 случаев пневмонии и 1 бессимптомный случай.

Среди заболевших:

- 12 пенсионеров;

- медицинский работник;

- 2 работника образования;

- 2 сотрудника предприятий торговли и общепита;

- работник предприятия пищевой промышленности;

- сотрудник банка;

- сотрудник транспортного предприятия;

- 3 работника промышленных предприятий;

- 4 индивидуальных предпринимателя и иные работающие;

- 4 студента (РАНХиГС, БГА, СПГАУ Полесский филиал, БФУ);

- 3 учащихся (Школы 1, 3 Гусев, Гимназия Гурьевск);

- 2 воспитанника д/с (д/с 11, д/с 5 Гусев);

- 8 неработающих.

Всего в области зарегистрировано 32138 случаев заболевания.