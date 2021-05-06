4 студента, 3 школьника: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

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Фото: Архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 44 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 35 случаев ОРВИ, 8 случаев пневмонии и 1 бессимптомный случай.
Среди заболевших:
- 12 пенсионеров;
- медицинский работник;
- 2 работника образования;
- 2 сотрудника предприятий торговли и общепита;
- работник предприятия пищевой промышленности;
- сотрудник банка;
- сотрудник транспортного предприятия;
- 3 работника промышленных предприятий;
- 4 индивидуальных предпринимателя и иные работающие;
- 4 студента (РАНХиГС, БГА, СПГАУ Полесский филиал, БФУ);
- 3 учащихся (Школы 1, 3 Гусев, Гимназия Гурьевск);
- 2 воспитанника д/с (д/с 11, д/с 5 Гусев);
- 8 неработающих.
Всего в области зарегистрировано 32138 случаев заболевания.