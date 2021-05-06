Часть пляжа в западной части Зеленоградска будет закрыта до конца года

. Фото: Александр Подгорчук

Часть пляжной линии на западе Зеленоградска – от «Западного пляжа» до пляжа «Нептун» будет закрыта до конца года будет закрыта. Об этом пишет местная газета «Волна».

По данным издания, вопрос с пляжем «Западный» остаётся пока открытым – в его районе продолжаются берегоукрепительные работы. Подрядчики обещают завершить работы непосредственно в районе пляжа к 1 июня и оградить дорогу вдоль берега. Однако по ней продолжится движение грузового транспорта, который будет подвозить материалы к остальному участку берега – по контракту работы должны быть завершены только к концу года.

Сейчас в муниципалитете прошли проверку со стороны ГИМС четыре пляжа, 28 муниципальных спасателей готовятся приступить к работе. Также обсуждается решение сместить пятый официальный пляж западнее – перенести туда спасательные вышки, питьевые фонтаны, души и раздевалки, обеспечить дежурство спасателей на гидроцикле.