В пятницу центр Калининграда с 8 часов утра будет закрыт из-за репетиции парада

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Фото: Александр Подгорчук
В пятницу, 7 мая, в Калининграде пройдет третья репетиция парада Победы. Движение в центре города будет закрыто с 8 часов утра, сообщает региональное управление Госавтоинспекции.
Движение транспорта будет закрыто до 13 часов по:
- Ленинскому проспекту на участке от ул. Шевченко до ул. Черняховского,
- площади Победы;
- ул. Черняховского на участке от ул. Горького до Ленинского проспекта;
- Советскому проспекту от ул. Кирова до проспекта Мира;
- проспекту Мира на участке от Советского проспекта до ул. Сержанта Колоскова;
- ул. Театральная полностью;
- Гвардейскому проспекту от ул. Ген.-фельдм. Румянцева до площади Победы;
- ул. Гаражной на участке от ул. Юношеской до площади Победы;
- ул. Проф. Баранова на участке от площади Победы до ул. Горького;
- ул. Брамса от проспекта Мира до ул. Чайковского.
- ул. Ген.-фельдм Румянцева на участке от ул. Ген. Галицкого до ул. Д. Донского;
- по Гвардейскому проспекту от ул. Театральной до ул. Ген.-фельдм Румянцева.