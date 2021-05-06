В пятницу центр Калининграда с 8 часов утра будет закрыт из-за репетиции парада

. Фото: Александр Подгорчук

В пятницу, 7 мая, в Калининграде пройдет третья репетиция парада Победы. Движение в центре города будет закрыто с 8 часов утра, сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

Движение транспорта будет закрыто до 13 часов по:

- Ленинскому проспекту на участке от ул. Шевченко до ул. Черняховского,

- площади Победы;

- ул. Черняховского на участке от ул. Горького до Ленинского проспекта;

- Советскому проспекту от ул. Кирова до проспекта Мира;

- проспекту Мира на участке от Советского проспекта до ул. Сержанта Колоскова;

- ул. Театральная полностью;

- Гвардейскому проспекту от ул. Ген.-фельдм. Румянцева до площади Победы;

- ул. Гаражной на участке от ул. Юношеской до площади Победы;

- ул. Проф. Баранова на участке от площади Победы до ул. Горького;

- ул. Брамса от проспекта Мира до ул. Чайковского.

- ул. Ген.-фельдм Румянцева на участке от ул. Ген. Галицкого до ул. Д. Донского;

- по Гвардейскому проспекту от ул. Театральной до ул. Ген.-фельдм Румянцева.