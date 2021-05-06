Калининградский гребец выиграл всероссийские соревнования

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Ростове-на-Дону прошла регата на призы олимпийских чемпионов по академической гребле Николая Спинева и Сергея Федоровцева. В рейтинговом отборе на первенство Европы 2021 года приняли участие 163 экипажа из 15 регионов страны.

В соревновании мужских лодок-одиночек первенствовал победитель первенства Европы прошлого года, воспитанник спортивной школы олимпийского резерва в Светлом Владислав Ратушнюк

Подопечный Анатолия Окомелко, Игоря Арестовича и Юрия Кравченко финишировал первым из шести в финальном заезде. На дистанции 2 тысячи метров он опередил в тройке призеров представителей Саратовской области и Санкт-Петербурга на 1 и 10 секунд соответственно.

Напомним, что Владислав Ратушнюк в прошлом году выиграл вместе с Александром Ковальским и другими россиянами первенство Европы по академической гребле среди сверстников не старше 18 лет в Сербии, опередив 18 экипажей из других государств.