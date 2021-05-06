Коронавирус за сутки выявили в 11-ти городах Калининградской области

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За сутки в Калининградской области было выявлено 44 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 11-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 21 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Балтийский городской округ – 1
Пионерский городской округ - 1
Гурьевский городской округ – 6
Гусевский городской округ – 4
Светловский городской округ - 2
Зеленоградский городской округ – 3
Светлогорский городской округ - 1
Славский городской округ –2
Неманский городской округ - 1
Советский городской округ - 1