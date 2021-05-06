Коронавирус за сутки выявили в 11-ти городах Калининградской области

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Калининградской области было выявлено 44 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 11-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 21 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Балтийский городской округ – 1

Пионерский городской округ - 1

Гурьевский городской округ – 6

Гусевский городской округ – 4

Светловский городской округ - 2

Зеленоградский городской округ – 3

Светлогорский городской округ - 1

Славский городской округ –2

Неманский городской округ - 1

Советский городской округ - 1