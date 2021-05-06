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Общество6 мая 2021 16:31

В лесу под Балтийском нашли 13 боеприпасов времен войны

Виктор Сергеев
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Фото: Балтийский городской округ

В Балтийском городском округе в среду, 5 мая, обнаружили 13 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на странице местной администрации в «Вконтакте».

Зенитные снаряды, взрыватели и минометную мину извлекли из земли в лесном массиве между Павлово и Витландом.

Обследование территории сапёрами продолжается. Власти призывают жителей и гостей округа отказаться от посещения лесного массива до завершения работ. В случае обнаружения опасных предметов необходимо сообщить о находке по телефону ЕДДС округа: 8(40145)306-66, 8-960-671-12-89 или 112.