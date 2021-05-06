В Калининграде двое детей отравились угарным газом

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В Калининграде в среду вечером четыре человека отравились угарным газом. Об этом сообщается на сайте «Калининградгазификация».

Инцидент произошел в одной из квартир на улице Красносельской. Двое взрослых и двое детей отравились продуктами неполного сгорания газа и были госпитализированы.

Прибывшие на место сотрудники компании обнаружили, что в совмещённой с комнатой кухне установлен проточный газовый водонагреватель «Юнкерс», в котором отсутствовал приточный клапан. Кроме этого, кухонная вытяжка была подключена в единственный вентиляционный канал помещения.

Напомним, накануне угарным газом отравились три человека, включая двоих детей, в квартире на улице. П. Морозова.