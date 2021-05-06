Николай Власенко: Из-за наплыва туристов в Калининграде дорожает жизнь, но есть и позитив

Экс-сенатор Николай Власенко в эфире «Business FM-Калининград» заметил, что в Калининградской области постепенно дорожает жизнь. Однако, по его словам, у этого негативного, на первый взгляд, процесса есть и позитивная сторона:

- Понятно, что когда поедет много туристов, и дальше будут расти цены, дальше будет все дорожать, - считает Власенко. - Это негативная вещь. Но есть и позитивная: растут доходы территории, и ты, соответственно, можешь больше вкладывать в инфраструктуру этой территории, гражданам делать всякие выплаты и прочее и прочее. Развивается сама инфраструктура: улучшаются дороги, кафе и рестораны, улучшается сфера проживания местного жителя. Это тот же экспорт, но не нефти и газа, а услуги. Для любой национальной экономики это один из важнейших позитивных критериев.