Николай Власенко: Даже чемпионат мира по футболу не был так хорош для калининградского турбизнеса, как пандемия

Экс-сенатор Николай Власенко в эфире «Business FM-Калининград» заявил, что Калининградская область переживает даже больший туристический бум, чем во время ЧМ-2018. Отвечая на вопрос ведущего о возможности «переварить» два миллиона туристов, он заявил:

- Два миллиона – не такой большой объем. Пандемия, конечно, нам сильно помогла с той точки зрения, что вот даже у меня есть отель на берегу моря, и он во время пандемии бьет все планы на 40-50%. Даже чемпионат мира по футболу не так был хорош для калининградского турбизнеса, как пандемия. И, наверное, самые заинтересованные люди – это владельцы гостиниц и всего, что связано с калининградским региональным туризмом.

Напомним, ранее в пресс-службе аэропорта «Храброво» сообщалось, что на майские праздники в Калининград будут прилетать по 45-50 самолетов ежедневно, и эта цифра еще может увеличиться.