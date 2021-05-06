Калининрадский отельер: Застройщики убивают калининградское побережье апарт-отелями

Экс-сенатор Николай Власенко, владеющий отелем «Шлосс» в Янтарном, в эфире «Business FM-Калининград» заметил, что правительству Калининградской области нужно сформулировать стратегию развития туризма. В частности, необходимо в первую очередь разобраться с прибрежными территориями.

- Первая линия приморская должна обязательно быть под гостиницами и рекреационными комплексами, - считает Власенко. - Никакого строительства апартаментов на первой линии не должно быть. Мы не должны убивать самое главное, что у нас есть в Калининградской области — это ее природу. Природу и вот эти золотые 200 метров прибрежной полосы. Только целевое назначение, никаких вот этих апартаментов. То, что у нас часто используют строители и называют гостиничными апартаментами, а в итоге всё оказывается обыкновенной квартирой. И потом это пространство, которое предназначено для общественности, я имею в виду прибрежную черту, убивается жильем, — заявил Власенко.

По мнению Власенко, в результате застройки побережья жильем, видами «для всех» наслаждаются не туристы и местные жители, а только люди, купившие апартаменты.

- Вот эти красные линии рекреационных зон необходимо жестко зафиксировать и ни под каким соусом и никогда в жизни не переводить их в категорию жилья. То же самое относится к природным ландшафтам и заповедникам, - добавил бизнесмен.