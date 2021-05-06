В Советске простятся с 7-летним Артемом Пешехоновым, тело которого искали с февраля

В Советске простятся с 7-летним Артемом Пешехоновым, поисками которого волонтеры и спасатели занимались с 17 февраля этого года. Как сообщили родственники погибшего мальчика, прощание состоится 7 мая в 14:00.

- Все те, кто желает прийти проститься с Артемом: улица Победы 62, возле магазина «Гермес», - говорится в сообщении. - Мы благодарны всем тем, кто переживал, помогал, молился за нашего ребенка!

Напомним, Артем провалился под лед на реке Неман вечером 17 февраля. Его поисками занималась в том числе водолазная группа «Добротворецъ», прибывшая в регион.