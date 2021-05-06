В Зеленоградске мужчина пытался сломать и похитить дорожный знак

Злоумышленник и знак Фото: Группа "Подслушано в Зеленоградске"

В Зеленоградске неизвестный мужчина пытался сломать и, вероятно, похитить дорожный знак. Видеозапись процесса раскачки знака появилась в сообществе «Подслушано в Зеленоградске». На нем хорошо видно, как мужчина лет 50-60, одетый в черную кепку, черную куртку и спортивные штаны сначала подходит к знаку, пытается его незаметно раскачать, а потом наваливается на него всем телом. Однако через пару секунд он замечает, что его снимают на телефон из окна автомобиля и прекращает незаконные действия.

По словам автора видеоролика, все произошло днем 5 мая. Удалось ли мужчине совершить задуманное после того, как «оператор» уехал, неизвестно. Однако, судя по надетым строительным перчаткам, к операции он готовился заранее.