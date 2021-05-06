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Происшествия6 мая 2021 22:41

В Калининграде велосипедист протаранил микроавтобус «Почты России»

ДТП произошло на перекрестке улиц Сергеева и Черняховского
Иван МАРКОВ
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Момент столкновения

Момент столкновения

Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В Калининграде днем 5 мая произошло ДТП на перекрестке улиц Сергеева и Черняховского. Судя по видеозаписи, опубликованной в сообществе автомобилистов Калининградской области, велосипедист решил не спешиваться на пешеходном переходе и на полном ходу врезался в грузовой микроавтобус «Почты России».

Мужчина-велосипедист серьезных травм не получил и даже не свалился на землю. Дожидаться приезда ГИБДД он также, судя по всему, не пожелал, так как вскочил в седло и поехал дальше.

ДТП