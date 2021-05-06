В Калининграде велосипедист протаранил микроавтобус «Почты России»

Момент столкновения Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В Калининграде днем 5 мая произошло ДТП на перекрестке улиц Сергеева и Черняховского. Судя по видеозаписи, опубликованной в сообществе автомобилистов Калининградской области, велосипедист решил не спешиваться на пешеходном переходе и на полном ходу врезался в грузовой микроавтобус «Почты России».

Мужчина-велосипедист серьезных травм не получил и даже не свалился на землю. Дожидаться приезда ГИБДД он также, судя по всему, не пожелал, так как вскочил в седло и поехал дальше.